"الهجان" يقود حملة لتطهير كباري الرياح التوفيقي ببنها من الإشغالات

شن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة بمنطقة أسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقتي (وابور الثلج - ومنشيه النور)، وطريق بنها - كفر شكر.

استهدفت الحملة الباعة الجائلين، أسفل كباري الرياح التوفيقي، في منشية النور، ورفع الباعة وعربات الكارو والحمير، ومصادرة العربات من أسفل الكباري، ومصادرة جميع الإشغالات للمحلات والمخابز في عرض الشارع والأرصفة والتي تعوق حركة العمارة.

شارك في الحملة، علي عبدالستار رئيس مجلس ومدينه بنها، وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة رفع أكشاك مخالفة على طريق عزبة أبو فرج وإزالة كافة الإشغالات بالمنطقة.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين، وحركة السيارات بالإضافة لتكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم، ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق، مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري، وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، لمنع نقل الفيروسات، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.