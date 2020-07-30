أسعار الذهب ترتفع 30 جنيها في أسبوع

سجلت أسعار الذهب ارتفاع بمقدار 30 جنيها في أسبوع، حيث انخفضت الأسعار بشكل طفيف، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، بعدما وصل إلى أعلى مستوى عالمي ومحلي له منذ أيام.

وسجل سعر عيار 24 بمنتصف تعاملات اليوم لـ 998 جنيهًا، مقابل 1000 في المعاملات الصباحية اليوم الخميس 30 يوليو.

وكانت شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأسبوع الحالي، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا، حيث إن أسعار الذهب حققت ارتفاعًا خرافيًا، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار أعيرة الذهب بالسوق المصرية خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يوليو

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 995 إلى 998 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 871 و 873 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 747 و 748 جنيها، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال منتصف تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و984 جنيهًا.

أسعار الذهب الأربعاء 29 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات يوم الأربعاء؛ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 998 و1000 جنيه، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 873 و875 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 748 و750 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف جنيه.

أسعار الذهب الثلاثاء 28 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم؛ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 987 و990 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 864 و866 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 741 و742 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و928 جنيها.

أسعار الذهب الاثنين 27 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم؛ ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 992 و994 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 866 و868 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 742 و744 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و944 جنيها.

أسعار الذهب الأحد 26 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم؛ ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 845 و847 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 724 و726 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيها.

أسعار الذهب السبت 25 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم؛ ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 845 و847 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 724 و726 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 24 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 845 و847 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 724 و 726 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيهًا.

أسعار الذهب الخميس 23 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 961 و 963 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 841 و 843 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 721 و 723 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و744 جنيهًا.