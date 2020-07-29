ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 875 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، في نهاية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو، في محال الصاغة، ليصل إلى أعلى مستوى عالمي ومحلي، حيث سجلت أعيرة المعدن الأصفر سعرا قياسيا جديدا، ووصل عيار 24 إلى 1000 جنيه، مقابل 997 في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارا منذ التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم؛ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 998 و1000 جنيه، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 873 و875 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 748 و750 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف جنيه.