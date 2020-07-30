الجيش اللبناني: 34 خرقا جويا إسرائيليا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أنه تم تسجيل 34 خرقا جويا إسرائيليا للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، وتحديدا فوق العاصمة اللبنانية "بيروت" ومناطق الجنوب وعاليه والشوف وبعبدا.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، في بيروت، إن أصوات انفجارات ترددت اليوم بعدد من مناطق جنوب لبنان تبين بعد التحقيق أنها ناتجة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير ألغام كان زرعها عند خط الوزاني المتاخم لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأشار المصدر، إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

ووقع تبادل لإطلاق نار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة مزارع شبعا فى لبنان، الاثنين الماضي، كما سُمع دوى انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فيما أمر جيش الاحتلا الإسرائيلى السكان على طول الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل، حيث اندلعت اشتباكات بين جنوده ومسلحين في منطقة "جبل روس" في "شبعا" اللبنانية المحتلة.