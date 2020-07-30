الزراعة: ذبح 100 ألف رأس ماشية خلال شهر يوليو في مجازر القاهرة

أكد الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، أن مجازر العاصمة حققت رقما قياسيا في المذبوحات خلال شهر يوليو حيث قامت بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 ألف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عبيد، أن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر إلى وزارة الزراعة، مشيدا بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية.

وأكد تقديم ذبح الاضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.