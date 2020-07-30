الصحة والحج في السعودية يتواصلات عبر 4765 جهازا في المشاعر المقدسة

بلغ عدد أجهزة الاتصالات الحيوية التي اعتمدت عليها وزارتي الصحة والحج والعمرة في السعودية، إضافة إلى شركة المياه للتواصل خلال المشاعر المقدسة 4765 جهاز مخصصة للخدمات الطارئة والحسّاسة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" stc ومن خلال شركتها specialized أنها سخرت "جميع إمكانياتنا التقنية والبشرية في خدمة ضيوف الرحمن، ولإنجاح موسم الحج في ظل هذه الظروف غير العادية، وذلك عبر توفير باقة مميزة من الاتصالات الحيوية والمخصّصة للخدمات الطارئة والحسّاسة، لتأمين أفضل الخدمات للقطاعات المعنية".

ووفرت "إس تي سي"، شبكات التغطية لخدمات تترا، وخدمة فورًا "اضغط وتحدث" والتي تعتبر الجيل القادم من الاتصالات الحيوية للمنشآت التي تتطلب تواصل فوري بكل موثوقية وآمان وذلك عبر تقنية النطاق العريض، وغيرها من الخدمات في منطقة مكة المكرمّة، كما عملت الشركة على بناء وتطوير وتوسعة أكثر من موقع، لا تقتصر على المشاعر.