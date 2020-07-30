البحرين والسعودية تبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفيً من وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، اليوم، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا.

وأكد الجانبان، أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وأشاد وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، بالجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها بن فرحان للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.