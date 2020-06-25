سفير السعودية بالقاهرة: نؤيد مصر في أزمة ليبيا لتحقيق استقرار المنطقة

أكد السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، أن تأييد المملكة لموقف مصر في الأزمة الليبية، جاء حرصًا على استقرار المنطقة العربية، فلا يمكن أن تنظر السعودية لأي موقف، بعيدًا عن سياق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أنه حال متابعتنا للعلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ، سنجد أن العلاقات ليست فقط لخدمة البلدين أو الشعبين، ولكن لخدمة الأمن والاستقرار والازدهار العربي، في جميع دول المنطقة العربية، وفي خدمة الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف "نقلي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن العلاقات المصرية السعودية، دائما علاقات خير وبركة للبلدين وللعالم العربي، فدائما ما تُعلن السعودية تأييدها لمصر في مواقفها، وكذلك تُعلن مصر تأييدها لمواقف السعودية، وهذا التأييد المشترك، يؤكد أن جهود البلدين وسياسات البلدين، تستند إلى الإرادة العربية، التي يتم التعبير عنها في قرارات الجامعة العربية.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية في مصر، أن سياسات الجامعة العربية، تؤكد دائما على الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والوطن العربي وسلامته الإقليمية، ورفض التدخل في شؤون الدول العربية، من أي طرف كان، ومن أي جهة كانت، لذلك المبادئ التي تقوم بها سياسات البلدين، هي نفس المبادئ التي تقوم عليها الجامعة العربية والسياسية الدولية، ونفس المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتسند على مبادئ الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي والعرف الدولي السائد والمعروف.