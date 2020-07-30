مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

قامت مقاتلة روسية من طراز سو-27 بالتحليق فوق مياه البحر الأسود لاعتراض هدفين جويين كان يقتربان من الحدود الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم: "في الثلاثين من شهر يوليو، رصدت قوات الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود. وقد قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق لاعتراضهما".

جدير بالذكر، أن الطاقم اقترب من الهدفين وقام بالتعرف عليهما على أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة دورية من طراز "بوسيدون".