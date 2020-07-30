فيديو.. أمطار صنعاء تهدم 8 منازل وتقتل 10 أشخاص

يهدد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة اليمنية صنعاء، للأسبوع الثاني على التوالي بانهيار عدد كبير من منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، في ظل حالة الشلل والعجز التام التي تعانيها أجهزة ومؤسساتها الخدمية، منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصد المئات من مُلاك المنازل والسكان في مديريات صنعاء، ظهور تشقّقات وتسرّب للمياه في جدران وأسطح منازلهم، دفع بعضهم للنزوح إلى منازل أقارب لهم في أحياء سكنية أخرى، فيما لجأ بعض سكان صنعاء لتغطية سطوح منازلهم بـ"طرابيل" وهي أغطية مصنوعة لتغطية البضائع المنقولة على متن شاحنات النقل.

ونقل موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي، عن مصادر رسمية، تأكيدها، وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين أثر انهيار 7 منازل في عدد من مديريات أمانة العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية من موسم الأمطار الحالي.

وطالت أضرار الأمطار منشآت خاصة حيث توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، الاثنين الماضي، أثر انهيار مبنى فندق الثورة، الواقع بشارع خولان قرب مبنى مستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء.

وأشارت مصادر محلية وشهود عيان، إلى انهيار الجزء الأمامي والوسطي من المبنى المكون من 4 طوابق على رؤوس العاملين في الطابق الأول من عمال السوبرماركت والبوفيه، وفرار سكان المنازل المجاورة ونزوحهم إلى منازل أخرى لأقارب لهم.

وفي مايو الماضي، تهدمت 3 منازل وتضررت العشرات من مباني مدينة صنعاء القديمة المسجلة ضمن التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة دون أي تدخل لحمايتها وترميم الانهيارات.

وأعلن الحوثيون في أمانة العاصمة صنعاء دعوة للمواطنين لتفقد أسطح منازلهم وفتح قنوات تصريف المياه فيها، "لما قالت إنه "تجنبا لأي حوادث تهدم وسقوط مفاجئ نتيجة لما تحدثه المياه من خلل في تماسك أساساتها".

وكانت سيول، تسببت بانهيار منازل في أحياء صنعاء القديمة ووفاة عدد من المواطنين وباتت تهدد كثيرا من المنازل في المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بمجاري تصريف السيول منذ سيطرة الحوثيين.

شاهد جانب من سيول أمطار جارفة شهدتها أمانة العاصمة صنعاء أمس الاربعاء وتسببت باضرار في الممتلكات.#الحدث_اليمني pic.twitter.com/jCmpQGHAi2 — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) July 30, 2020

ومنذ الأسبوع الماضي تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً، والسواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.