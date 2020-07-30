أمانة العاصمة المقدسة تراقب الوجبات المقدمة للحجاج

تراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن، لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وسعت الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وعملت الأمانة جاهدة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهول.