موسكو تدعو للسماح لموظفي قنصليتها بزيارة المحتجزين في بيلاروس

دعت روسيا، إلى السماح لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في بيلاروس بزيارة المواطنين الروس المحتجزين هناك، معولة على نهج موضوعي ومتوازن من جانب مينسك للوقوف على ملابسات ما حدث.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم، "يجب ضمان زيارة موظفي القنصلية لمواطنينا نعول على نهج متزن وموضوعي من الجانب البيلاروسي للوقوف على ملابسات ما حدث بالتعاون الوثيق مع الجانب الروسي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وشددت الخارجية الروسية، على ضرورة التوقف عن إثارة المشاعر السلبية خاصة خلال الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت السفارة الروسية لدى بيلاروس، في وقت لاحق، أنها تلقت إخطارًا رسميًا من وزارة الخارجية البيلاروسية باحتجاز 33 مواطناً روسيا.