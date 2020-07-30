"التعاون الخليجي" يثمن جهود حكومة الملك سلمان في خدمة ضيوف الرحمن

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الحجرف، رفع أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبه نجاح موسم الحج، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تطلبه ذلك من إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي لضمان صحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن، مقدراً في الوقت نفسه قرار المملكة العربية السعودية في تنظيم حج هذا العام بأعداد قليلة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة رغم المتطلبات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاد الأمين العام للمجلس، بجهود جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام.