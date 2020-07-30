ياليلة العيد.. نجوم ذا فويس كيدز يشعلون "كل يوم" بأغاني العندليب والست

غنت الطفلة أشرقت أحمد، صاحبة الموهبة الغنائية ونجمة "ذا فويس كيدز"، "يا ليلة العيد"، داخل استديو "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON".

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب أحمد السيسي.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور.

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني".

وأضافت: "فقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".