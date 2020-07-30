استشاري تغذية: "اللي هيستنى 24 ساعة بعد الذبح هياكل لحمة طعمها خرافي"

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب الإسراف في أكل اللحوم غدا، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث إن الإسراف في تناول أي شئ يؤدى إلى عكس المبتغي، فهناك من يستخدم الشاي الأخضر للتخسيس، ولكن وفي حال تم شرب أكثر من 10 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم يؤدى إلى زيادة الوزن وليس فقدانه.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ثقافة المجتمع ليست صحيحة بالاحتفال بعيد الأضحي المبارك، ويجب شراء الأضاحي السليمة ولا يجوز اكل اللحمة بعد الذبح مباشرة، ولكن يجب تناولها بعد مرور 6 ساعات إلى 24 ساعة: "اللي يستني الوقت ده هياكل لحمة طعمها خرافي".

وأوضح، أن أغلب المواطنين يقوموا بشراء الأضاحي دون العودة إلى الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة الأضحية، وهو الأمر الخاطئ جملة وتفصيلا.

وأكد أن من يقوم بغسل الكلي أو يعاني من فشل كلوي فيجب عليه عدم تناول اللحوم من الأساس، مشيرا إلى أنه لا يجوز أكل اللحوم في وجبه العشاء وذلك لأن البروتينات يتم هضمها في غضون 6 ساعات.

وتابع: "في ناس بتشرب مشروبات غازية أثناء الطعام، بيكونوا مرتاحين ولكن المعدة حجمها بيزداد وبيتمدد وشرب المشروبات الغازية بعد الأكل بيكبر المعدة وبيكون ذلك الشخص الأكبر نصيبا في الأكل أكثر من غيره".