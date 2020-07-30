داعية يوضح حكم حضور ذبح الأضحية عن طريق مشاهدتها أونلاين

قال الداعية شريف شحاتة، إن الأونلاين من أحدث الوسائل المتاحة للتيسير على المضحين، لافتا إلى أنه منعا للازدحام والتكدس من الممكن متابعة مراسم ذبح الأضحية إليكترونيًا وتصح الأضحية تماما ولا يسقط أجرها.

وأضاف "شحاتة" خلال لقاء عبر "زووم" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأضحية ليست فريضة ولكنها سنة مؤكدة ولكن فى ظل هذا وباء، ليس شرطا الحضور لمشاهدة الاضحية نظرا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لافتا بأنه من الممكن مشاهدة الأضحية عن طريق الأونلاين للحفاظ على صحة المواطنين.

وناشد الداعية الإسلامى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، الحجاج بالإكثار بالدعاء لله برفع الوباء والبلاء على العالم أجمع، والدعاء بالشفاء لجميع المرضى والدعاء لمصر بالسلامة والأمان، "أدعو لمصر لأننا فى فترة محتاجين نكون كلنا ايد واحدة".