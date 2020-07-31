فيديو.. أصالة تطلق "اتحبني"

أطلقت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "اتحبني" عبر موقع يوتيوب، كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير وتريات سعيد كمال، ‏إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios - الكويت، إشراف عام هزيم‏ تصميم، الفيديو جديد ميوزك.

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية "الحب والسلام" والتي تحمل رسالة حب لجميع الوطن العربي.

أغنية "الحب والسلام" تحمل رسالة موجهة لجميع أفراد الشعوب العربية بالسلام والحب.

كما أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم".