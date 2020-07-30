أصالة تعلن طرح كليبها الجديد "أتحبني" خلال ساعات
كتب:
ياسمين محمود
11:37 م | الخميس 30 يوليو 2020
أعلنت المطربة السورية أصاله نصري عبر حسابها بتويتر إطلاق كليبها الجديد "أتحبني" خلال ساعات.
وكتبت أصالة" "كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير وتريات سعيد كمال، إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios - الكويت، إشراف عام هزيم تصميم، الفيديو جديد ميوزك.. الليلة".
وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية "الحب والسلام" والتي تحمل رسالة حب لجميع الوطن العربي.
أغنية "الحب والسلام" تحمل رسالة موجهة لجميع أفراد الشعوب العربية بالسلام والحب.