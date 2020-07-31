الفرحة مع المرضى.. أطباء عزل كفر الشيخ الجامعي يحتفلون بعيد الأضحى

احتفل أطباء قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم الجمعة، بعيد الأضحى، داخل جدران المستشفى وبين المرضى، مؤكدين أنه عيدهم فرحة لوجودهم بين مصابي فيروس كورونا، حيث ظهر العاملون والأطباء وهم يزينون قسم العزل ويحتفلون مع المرضى وسط إجراءات احترازية، بينها التباعد الاجتماعي ومسافات الأمان.

وقال الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب في كفر الشيخ ومسؤول قسم العزل، لـ" الوطن"، إن الأطباء والتمريض والعاملين بقسم العزل، حرصوا على تزيين القسم بـ"البالونات" والزينة، والاحتفال بين المرضى، مشيراً إلى أنه العيد الأول لهم داخل قسم العزل الذي بدأ في مهام عمله منذ فترة.

أضاف سلامة، أن الأطباء والتمريض والعاملين بالقسم، جميعاً أرسلوا التهنئة لرئيس الجمهورية وورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس الجمعة وعميد الكلية، وكل أبناء الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى، وهم مزودين بعزيمة وإصرار على مواصلة عملهم من أجل دعم المرضى سواء مصابي كورونا أو المرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

وأكد أحد الأطباء داخل قسم العزل بالمستشفى، أنّهم حرصوا على الاحتفال مع المرضى: "حبينا نحس بفرحة العيد بين المرضى فصحينا بدري جدا عيدنا عليهم، إحنا هنا بين أهالينا البدلاء، فرحتنا كبيرة بينهم على الرغم من اشتياقنا لأسرنا، كان نفسنا نقضى العيد معاهم لكن واجبنا الوطنى حتم علينا نكون هنا".

ووجه أحد مصابي كورونا، الشكر والتقدير للطاقم الطبي داخل قسم العزل، مؤكداً انهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذ المصابين قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبين، انتم فعلاً الجنود البيضاء، وربنا يجعل عملكم في ميزان حسناتكم".