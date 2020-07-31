غرامة الذبح في الشارع: 5 آلاف للقاهرة و3 الآف في الجيزة

حذرت محافظتا القاهرة والجيزة، المواطنين من الذبح في نهر الطريق، وتوقيع الفرض الفوري للغرامة مالية. ويشمل تعريف نهر الطريق، الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية.

في القاهرة، أعلنت المحافظة قيامها برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.

وفي الجيزة، أعلنت المحافظة فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على أي مواطن يثبت قيامه بذبح الأضاحي في الشارع، على أن يتم تحرير محضر بالرغامة بعنوان "تلوث بيئي".

كما تم الاتفاق على فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة الكبرى بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر وقيام كل المجازر التابعة للمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.