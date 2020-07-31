تعرف على مناسك المسلمين في يوم الحج الأكبر

بينت مشيخة الأزهر عبر موقعها الرسمي، تفاصيل ما يفعله المسلمون في يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر لذي الحجة.

- يسمى اليوم العاشر من ذى الحجة وثالث أيام الحج بيوم "النحر".

- لا بد من صلاة الفجر لجميع الحجاج في مزدلفة إلا الضعفاء والنساء، يجوز لهم الذهاب إلى منى بعد غيبوبة القمر.

- بعد صلاة الفجر والانتهاء من الأذكار تستقبل القبلة: فتحمد الله وتكبره، وتهلله، وتدعوه حتى يسفر الصبح جداً.

- تنطلق قبل طلوع الشمس إلى منى ملبياً وعليك السكينة.

- إذا مررت بوادي مُحَسِّر تسرع السير إن أمكن.

- تلتقط سبع حصيات من أي مكان من طريقك أو من منى، وتستمر في التكبير والتلبية ولا تقطع التلبية إلا مع بداية الرمي ثم عليك ما يلي:

1- ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.

2- تذبح الهدي وتأكل منه وتوزع على الفقراء، قال الله تعالى: "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" والذبح واجب على المتمتع والقارن فقط وتقول عند النحر: "بسم الله, والله أكبر, اللهم هذا منك ولك, اللهم تقبل مني".

3- تحلق أو تقصر مع تعميم الرأس كله والحلق أفضل مبتدئاً باليمين، وهذا الحلق فيه كمال الخضوع والذل والإنقياد لله عز وجل.

4- أما المرأة فتقصر بقدر أنملة، وهي طرف الأصبع، وبذلك تتحلل التحلل الأول فتلبس ثيابك وتتطيب، ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء فلا يحل لك الجماع إلا بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليك سعي فإذا جامع الرجل زوجته بعد رمي جمرة العقبة فحجه صحيح وعليه دم شاة توزع على فقراء الحرم.

- بعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة بدون رمل ثم تصلى ركعتي الطواف، ولقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم متطيبا لابسا الملابس العادية.

- تسعى والسعي على المتمتع، وكذا على القارن والمفرد اللذين لم يسعيا مع طواف القدوم، وبذلك تتحلل التحلل الكامل.

- تشرب من ماء زمزم وتصلي الظهر في مكة إن أمكن.

- عليك المبيت بمنى باقى الليالي.