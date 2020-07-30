الأزهر الشريف يهنئ العالم بعيد الأضحى بـ12 لغة

نشرت صفحة الأزهر الشريف، فيديو باللغة الإنجليزية لتهنئة المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك بـ12 لغة.

وتضمنت اللغات: العربية، الإنجليزية، البورمية، الفرنسية، الصينية، الأوردية، البنجابية، الإسبانية، السواحيلية، الألمانية، التركية، واللغة الفارسية.

يذكر أنّ الأزهر الشريف أطلق صفحته الرسمية باللغة الإنجليزية على فيس بوك، نهاية مارس الماضي، للتواصل مع المسلمين حول العالم ونشر رسالة الإسلام الصحيحة بشكل سهل ومبسط يتناسب وعالمية رسالة الأزهر الشريف.

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الإمام الأكبر،المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بالدعاء والطاعات وإدخال السرور على البيوت، مطالبًا بتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وأكد الإمام الأكبر، أنّ هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلًا الله أن يعم الأمن والسلام في العالم كله.