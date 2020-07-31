"أوقاف القليوبية": لم نسجل مخالفات بالمساجد

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي خروقات بالمساجد بالمحافظة، والالتزام ببث شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك عبر مكبرات الصوت فقط.

من جانبه عقد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار متابعة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتضمن الاجتماع عدة توجيهات أهمها شن حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل، على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.