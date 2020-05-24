مساجد القليوبية تلتزم بقرارات "الأوقاف" الخاصة بشعائر صلاة العيد

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، التزام مساجد المحافظة ببث شعائر صلاة عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت فقط، إلى جانب غلق جميع المساجد وعدم رصد أية مخالفات من المواطنين والاقتصار على أداء صلاة عيد الفطر بالمنازل.

وعقد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار متابعة احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تضمن الاجتماع عدة توجيهات أهمها شن حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الالتزام بتكبيرات العيد التى تبثها الإذاعة المصرية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد فقط دون الزوايا، كما أنه تم التأكيد على تواجد الإمام وعمال المساجد فقط بالمسجد وعدم السماح لغير العاملين بالدخول مع غلق المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأضاف مدير أوقاف القليوبية، أنه تم التنبيه على كل إدارة برفع تقرير بنتيجة المتابعة فور انتهاء التكبيرات مع ذكر المخالفات إن وجدت، موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد والزوايا وانتظام العاملين بها من عدمه، موجها الشكر للجميع على ما تم بذله من أجل الحفاظ علي بيوت الله فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وكان "أبو السعود" قد أعلن توزيع الدفعة الأولى والثانية من زكاة عيد الفطر المبارك والتي تبلغ إجماليها 90 ألف جنيه، الأسبوع الماضي، والتي هي نتاج تبرعات أهل البر والخير لمديرية الأوقاف بالقليوبية، والتي تم تخصيصها ضمن 2 مليون جنيه إجمالي التبرعات لوزارة الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين.