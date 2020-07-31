جوجل وفيس بوك قد يضطران للدفع مقابل محتواهم الإخباري في أستراليا

يضطر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك للدفع لوسائل الإعلام التجارية الأسترالية لاستخدام محتواهم الإخباري، وفقا للخطط التي أعلنتها الحكومة الأسترالية، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وبموجب مدونة قواعد سلوك جديدة تدعمها الحكومة قد يضطر عمالقة الإنترنت الأمريكيين، لدفع ملايين الدولارات لاستخدام الأخبار التي تنشرها المنافذ الإخبارية الأسترالية التقليدية.

وأصدرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية اليوم مسودة قانون إلزامي، يهدف لتصحيح اختلال قوة المساومة في التفاوض على الاتفاقات من خلال عملية تحكيم ملزمة.

ومسودة القانون متاحة للمناقشة حتى 28 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تضع الحكومة القانون في تشريع البلاد بحلول نهاية العام.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج، للصحفيين، إنّ القانون سيوجد مجالا متكافئا للمفاوضات من أجل إعداد اتفاقيات سداد مقابل استخدام الأخبار.

وأضاف فرايدنبرج، أنّنا نريد أن تستمر جوجل وفيس بوك في تقديم الخدمات للمجتمع الأسترالي، لكننا نريد أن يكون ذلك وفقا لشروطنا.

وأشار فرايدنبرج، إلى أنّ التشريع سيمنحه سلطة تحديد المنصات الرقمية الخاضعة للقانون ولكنه سيبدأ مع جوجل وفيسبوك، مؤكدا أنّ دفع ثمن الأخبار أمر ضروري لاستمرار عمل وسائل الإعلام الأسترالية.