الصحة العالمية تحذر من المعلومات الخاطئة: تساعد على انتشار كورونا

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنّ البلدان التي حققت أكبر قدر من النجاح في التصدي للجائحة حتى الآن، تحلَّت جميعها بالقيادة الحكومية الحازمة، والتعاون السياسي، والتكاتف بين القطاعات المعنية، ما مكنها من السيطرة على المرض.

وبحسب بيان صحفي مشترك للدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، مع المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، فإنّ هناك ما يدعو للأسف بسبب انتشار المعلومات الخاطئة وسوء الفهم والخوف والذعر، ما يساعد على انتشار المرض ويُضعِف قدرة الشعوب على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ووجّه المنظري رسالة، قائلًا: "على الحكومات التحلي بالوضوح والصدق والشفافية والرأفة حين تتواصل مع شعوبها"، مؤكدًا أنّ الجميع أصبح على دراية بالتدابير التي يتعين اتخاذها كي نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا، فلنتذكر أن كل تصرف فردي نقوم به في الأسابيع المقبلة قد يحدد مسار الجائحة في أفريقيا وخارجها".