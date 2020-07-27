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محمود مسلم

تخوفات في بريطانيا من اندلاع موجة ثانية لتفشي كورونا

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03:58 م | الإثنين 27 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن المزيد من العطلات الأوروبية قد تشهد حالة من الفوضى هذا الصيف، وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية من فيروس "كورونا"، وذلك بعد إخبار من قاموا بإجازات في إسبانيا بأنه يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم إلى بلادهم.

وأشارت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن الحكومة البريطانية قامت بإزالة إسبانيا من قائمة المملكة المتحدة لوجهات السفر الآمنة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، "إن الحكومة لا يمكنها الاعتذار عن القرار الذي اتخذته أمس الأول، وأعلنت عنه قبل أقل من خمس ساعات من دخوله حيز التنفيذ، وهذا يعني أن القادمين من إسبانيا وجزرها سيتعين عليهم عزل أنفسهم 14 يوما".

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