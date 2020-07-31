فيديو.. ضيوف الرحمن يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لحجاج بيت الله الحرام وهم يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف لتنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.