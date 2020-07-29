عضو مجلس رواد الحرم المكي: سنجري مسحة يومية لكل حجيج هذا العام

قال سعد بن جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، إن المملكة العربية السعودية بدأت في تطبيق أعلى معايير الصحة على الحجاج، وتم التسجيل في 15 ذو القعدة، وتم اختيار المجموعة التي ستقضي موسم الحج، وبدأ الفحص الأولي للحجاج ومتابعتهم من قبل وزارة الصحة حتى وصولهم: "كان آخر وصول للحجاج اليوم بفنادق مكة المكرمة ووضع كل حاج بالغرفة المخصصة له مع تطبيق أعلى معايير الجودة".

وأضاف "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المملكة قد قامت باتخاذ إجراءات مشدده للحفاظ على صحة الحجاج، موضحا أنه سيبدأ الاستعداد من فجر هذا اليوم ومن ثم الصعود على منى وقضاء اليوم كاملا هناك مع اتخاذ التباعد الاجتماعي بين الحجاج وتطبيق أعلى معايير الصحة والجودة لهم.

وأكد على ضرورة عدم لمس الكعبة أو مقام إبراهيم وعدم ملامسة أي شئ بالحرم المكي الشريف، حيث بدأ الاستعداد به بوجود 3500 عامل لتطهير الحرم بالمطهرات ووضع الخطوط لتحقيق أكبر تباعد بين الحجاج وفي السعي بين الصفا والمروة: "هيبدأوا الآن بطواف القدوم، وغدا سيصعدون إلى منى لقضاء يوم التروية، وبعدها الذهاب إلى عرفات والمزدلفة"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتواجد بالمشاعر المقدسة وهناك فرق طبية مصاحبة للحجاج وإقامة مسحات يومية لهم، وهناك مستشفى ميدانى لمتابعة الحجيج والاطمئنان على صحتهم، كما تم تخصيص أماكن للحجر الصحي في كل المشاعر المقدسة.