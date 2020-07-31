شواطئ بورسعيد خالية من المواطنين

خلت أماكن التنزهات والحدائق والكورنيش والشاطىء ببورسعيد، من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد أمنى أمني مكثف لمنع دخول المواطنين إليها، التزاما بقرار رئيس الوزراء.

حرص رؤساء الأحياء على الإشراف على غلق الحدائق وأماكن التنزهات بالشريط الأصفر والأعمدة الحديدية.

وقاد العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق، حملة مكبرة مساء أمس وامتدت حتى الآن للتأكد من إغلاق الشاطىء والحدائق وشارع طرح البحر. وشدد على أصحاب المحلات والمطاعم باتخاذ الإجراءات الإحترازية، والالتزام بالنظافة حتى لا يتعرضوا للمسائلة.