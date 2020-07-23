الوزراء: السماح بفتح الحدائق التي لها رسوم تذاكر بعد عيد الأضحى

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المطاعم والمقاهي ستعمل بطاقة 50% بداية من يوم الأحد القادم.

وشدد "سعد" أنه لن يتم السماح بإقامة أي أفراح في الفنادق أو أي أماكن من التي تستقبل الأفراح وكذلك الشواطئ والحدائق والمتنزهات، لافتًا أنه سيتم السماح للحدائق التي تعمل بنظام التذاكر بالعمل بنصف طاقتها من التذاكر المعتاد بيعها يوميًا، وذلك بعد عيد الاضحى المبارك.

وضرب مثلًا بحديقة الحيوان، مشيرًا أنه سيتم بيع 3000 تذكرة دخول في اليوم الواحد، لافتًا لاستمرار إغلاق الحدائق التي لا يتم الدخول لها بتذاكر والشواطئ العامة أيضًا.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن عودة الحياة لطبيعتها لم تؤثر على الوضع الوبائي في مصر، لافتًا إلى أن عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات تتناقص بشكل يومي، مشيرًا أن ذلك شجع على اتخاذ القرارات التي سيتم تطبيقها من يوم الأحد القادم.

واعتبر "سعد"، القرارات الجديدة، بأنها قرارت تخفيف منضبط لافتًا أن الدليل على الانضباط هو استمرار إغلاق قاعات الأفراح وقاعات التعازي، مشددًا أنها ستظل مغلقة لحين صدور إشعار آخر.