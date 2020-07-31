طقس العيد حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ونزول شبورة مائية صباحا.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشرقية، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت فهي كما يلي:

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

مطروح 30 22

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 45 30

أسوان 46 31