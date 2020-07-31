محافظ الدقهلية يشارك الأيتام والمسنين فرحة العيد ويوزع الهدايا

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، جمعية المساعي الخيرية للأطفال وجمعية المواساة الخيرية "دار الأمل للمسنين" بالمنصورة لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة.

وقال المحافظ، خلال زيارته لدار المسنين إن "رعايتكم وتلبية احتياجاتكم واجبنا جميعا، ونحن دائما معكم والدولة بجميع قطاعاتها حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والعناية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بكم جميعا".

وأكد أن العمل الاجتماعي الخيري يمثل العطاء الذي يحتاج إلى طاقة حب وصبر كبير، وأن أفضل جائزة يفوز بها الإنسان هي العمل الخيري وسعيه لقضاء حوائج الناس ورعاية اليتامى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتفقد مختار، أروقة وأجنحة دار المسنين والتي يوجد بها 18 نزيلا من السيدات والرجال، ودار رعاية الأطفال وبها 64 طفلا ذكور وأناث واستمع إلى شرح واف حول أنشطتها وأوجه الخدمات المقدمة والرعاية المتكاملة لهذه الفئات، موضحا ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة من أجل زيادة أوجه الرعاية لهؤلاء.

ووزع المحافظ الهدايا المالية والعينية على أطفال الدار ووجه الشكر للقائمين على الدار ومستوى الرعاية والخدمة المقدمة لهم وحسن التعامل معهم والعمل على تلبية متطلباتهم الحياتية، مؤكدا على أن أطفال الرعاية أبناءنا جميعا وعلينا التأكد من توفير الرعاية لهم.

وشدد على ضرورة استمرار هذا المستوى الراقي في الأداء، مؤكدا على توفير كل الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لنزلاء الدار، مشيدا بدور أهل الخير والمجتمع المدني في التكاتف مع الدولة لتوفير مختلف الخدمات،وأكد على ضرورة بذل مسئولي الدار لكل الجهود لتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم.

كان في استقبال محافظ الدقهلية في زيارته لدار المسنين ودار رعاية الأطفال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة، والحاج علي شلبي رئيس مجلس إدارة الجمعية.