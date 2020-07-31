الأمن الفيدرالي الروسي يفكك خلية إرهابية ويعتقل أعضاءها

تمكن رجال الأمن الروسي في مقاطعة فولجوجراد، اليوم، من اعتقال أحد منظمي خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "جماعة التبليغ" وكذلك 5 من أعضاء الخلية.

وقال مصدر في مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن رجال الأمن قاموا بالتعاون مع عناصر من وزارة الداخلية والحرس الوطني، في مقاطعة فولجوجراد بقطع نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "جماعة التبليغ" المحظورة في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف المصدر أنه تم فتح قضية جنائية بحق المعتقلين الستة وفقا للمادة 282.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي "تنظيم نشاط منظمة متطرفة".

وأوضح المصدر أنه جرت مصادرة كمية كبيرة من المطبوعات المتطرفة الممنوعة في روسيا، كما جرى العثور على وثائق أخرى تؤكد المشاركة في منظمة "جماعة التبليغ".