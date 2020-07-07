الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أجنبيا خطط للانضمام إلى داعش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل أجنبيًا في إقليم ألتاي كان يخطط للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجهاز -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "نتيجة لتدابير وعمليات البحث والتحري التي قام بها ضباط مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ألتاي، في مطار (تيتوف) لمدينة بارناول، تم اعتقال مواطن إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1988، أثناء محاولته السفر إلى موسكو ومنها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في الأعمال القتالية في صفوف المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش" الإرهابي الدولي".

وأوضحت المديرية أن المحتجز قام بجمع معلومات حول الأماكن المزدحمة في بارناول على وجه الخصوص، كما قام بتصوير المباني وربطها بخرائط المنطقة وتنظيم وتنشيط قناة اتصال سرية عبر الإنترنت، مقابل الحصول على مكافأة مالية.

ووُجهت تهمة جنائية للمحتجز، وبناء على طلب المحقق، نفذت المحكمة إجراء وقائيًا بالاعتقال لمدة شهرين على ذمة التحقيق.