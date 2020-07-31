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منير أديب: وائل غنيم كشف عن التنظيم السري للإخوان

كتب:

محمد عزالدين
04:31 م | الجمعة 31 يوليو 2020
منير أديب

منير أديب

علق منير أديب، الباحث في شؤون الإرهاب، على تصريحات الناشط وائل غنيم، التي تحدث عن كيفية تحكم الإخوان الإرهابية في مصير شبابها، قائلا إن وائل غنيم كشف عن حقيقة التنظيم من الداخل وقرأ التنظيم قراءة داخلية لكونه كان عضوا فيه.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن وائل غنيم نقل صورة دقيقة عما يمارسه التنظيم مع أعضائه الجدد والقدماء، وطريقة تجنيدهم، وشعورهم عندما يصبحوا جزء من هذا التنظيم.

وتابع الباحث في شؤون الإرهاب، أن تصريحات وائل غنيم، تؤكد أن حركة الإخوان الإسلامية سرية وليست علنية.

وكشف وائل غنيم، عن أساليب الإخوان للتحكم في الشباب المنضم إليه، مشيرا إلى أن السبب الرئيس للخروج والبعد عن الجماعة، هو مطالبة مسؤول الأسرة له بالاستئذان منه أولا قبل الإقدام على خطوة الزواج.

وقال "غنيم"، في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك": "لما جيت أتجوز لقيت المسؤول بتاعي بيقولي لما تيجي تتجوز المفروض تستأذن، وقالي هي كده طالما انت بقيت عضو في جماعة الإخوان أنت محتاج تدخل مسؤولك في تفاصيل حياتك المهمة علشان يقدر يساعدك".

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