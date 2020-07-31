أسعار الخضروات اليوم السبت 1-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
11:55 م | الجمعة 31 يوليو 2020
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم السبت 1 أغسطس، والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والليمون، كالتالي:
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي إلى 3 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.
كرنب
وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.
الثوم
ووصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.
خس أحمر
وسجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهين.
قلقاس
وسجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.
البامية
وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 17 جنيهًا.
البصل
بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 17 إلى 22 جنيهًا.
بطاطس
جل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.
بنجر
وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.