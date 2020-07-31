خلال إجازة البنوك.. تعمل إيه لو الفيزا اتسحبت في ماكينة الصراف الآلي؟

يحدث أن يتعرض مستخدمي البطاقات الائتمانية أحيانًا لسحب أو ابتلاع بطاقاتهم داخل ماكينات الصراف الآلي لعدة أسباب، سواء كانت الماكينات التابعة للبنك أو الماكينات الأخرى، ما يصيب حامل البطاقة للذعر والقلق.

وتستعرض "الوطن" الحالات التي تتسبب في سحب البطاقة داخل الماكينة وكيفية استرجاعها مرة أخرى على النحو التالي:

حالات سحب البطاقة

1. تكرار إدخال الرقم السري لـ3 مرات عن طريق الخطأ خلال 24 ساعة.

2. انتهاء مدة صلاحية الفيزا أو الـ"Expiration Date".

3. في حال فقدان البطاقة أو سرقتها والإبلاغ عنها، ومحاولة شخص آخر لاستخدامها، في هذه الحالة يتعرف البنك على أنها ليست ملكه، فيسحبها فورًا.

4. عند إدخال الفيزا كارت، والتأخر في كتابة الرقم السري "الباسورد".

5. التأخر في سحب البطاقة بعد الانتهاء من العملية.

6. إذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي.

كيفية استعادة البطاقة

- الاتصال بخدمة العملاء فورًا، والإبلاغ عن مكان الماكينة وتوقيت سحب البطاقة بالضبط.

- إذا كانت ماكينة الصراف ملحقة بالبنك أو الفرع نفسه، يقوم فرع البنك الأقرب لماكينة الصراف بالاحتفاظ بكارت الفيزا بعد استخراجه من ماكينة الصراف حتى يأتي صاحب الكارت في اليوم التالي، ويستلمه بإثبات الشخصية، لذا يفضل دائمًا استخدام الفيزا في ماكينة متصلة بالبنك لسهولة استعادة الكارت.

- إذا كان الصراف الآلي يخص بنكًا آخر فعليك الاتصال بخدمة العملاء نظرًا لإجازة البنوك والتي تستمتر حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك للإبلاغ عن فقدان الكارت وتقديم طلب بإيقاف البطاقة.

- يقوم العميل بطلب طباعة كارت جديد بدلًا من المفقود ويستمر من 6 لـ7 أيام عمل لاستلام البطاقة الجديدة، وتكون رسوم الحصول على الكارت 50 جنيهًا.