خبير: جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم وسائل الإعلام السرية دائما

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام، إن جماعة الإخوان الإرهابية في وقت من الأوقات كانت لا تستطيع مخاطبة المصريين من خلال الإعلام العام الجماهيري المملوك للدولة فكانت تستخدم الوسائل الأخرى السرية المتاحة لها، وفي فترة من الفترات كانت علنية وفي فترة أخرى كانت ممنوعة ومحظورة وليس بها تراخيص خاصة ويتم العمل من تحت الأرض سواء كانت صحف، أو من الخارج كانوا يستخدمون بعض الإذاعات السرية وقنوات سواء صريحة باسمهم أو تستخدم وتصدر أفكارهم.

وأضافت عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أكثر ما كان يعمل عليه جماعة الإخوان الإرهابية هو الاتصال المباشر فهم بارعون جدا في الاتصال المباشر في كل أشكاله ووسائله بداية من طرق الأبواب وحتى عمل اجتماعات وتنظيمات للسيطرة على النقابات واتحادات الطلبة ومن خلاله يمارسون كل أفكارهم الدعوية والإرهابية الخاصة بهم.

وتابعت، أنه في السبعينيات كان لا يوجد جماعة إخوان مسلمين رسمية ولكن كانت موجودة بمسميات أخرى وتمارس أيضا العنف ويقومون بضرب المعارضين لهم بالجنازير، مؤكدا على أن جماعة الإخوان الإرهابية مصرة على استخدام العنف منذ نشأتها من القرن الماضي.