الرئيس الروسي يفسخ اتفاقية مع كازاخستان حول محطة رادار

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على قانون يقضي بفسخ اتفاقية الموقعة عام 2014 مع كازاخستان بشأن إلحاق مجمع "بلخاش" للدفاع الجوي بالمنظومة الروسية للإنذار من أي هجمات صاروخية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هذا يأتي بعد أن أصبح مجمع "بلخاش" زائدا عن الحاجة بعد تشغيل أربع محطات رادار جديدة في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت القناة الروسية، إلى أن مجمع "بلخاش" الواقع جنوب شرقي كازاخستان يحتوي على محطة رادار "دنيبر"، كانت تستخدم كجزء من المنظومتين الروسيتين للانذار من أي هجوم صاروخي ومراقبة الفضاء، وسيتم عقب هذا القرار نقل الممتلكات الروسية من المجمع إلى روسيا حتى موعد انتهاء سريان الاتفاقية، التي نصت على إمكانية أي طرف الانسحاب منها مع ضرورة الإخطار بذلك قبل انتهاء سريانها بـ6 أشهر على الأقل.

وكان قائد قوات الفضاء الروسية ألكسندر جولوفكو، قال في وقت سابق إنه في حين تستطيع محطة الرادار في "بلخاش" الكشف عن أهداف على مسافة تصل إلى 3 آلاف كيلومتر، فإن محطات الرادار الجديدة في بارناول وأومسك بسيبيريا وأرمافير الواقعة جنوبي البلاد ترصد صواريخ على مسافة 6 آلاف كيلومتر.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف تشغيل الرادارات الروسية الموجودة في أراضي دول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث توقفت روسيا عن استخدام محطة الرادار في جابالا بأذربيجان عام 2012.