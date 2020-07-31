رئيس وزراء تونس المكلف: الحكومة القادمة للجميع

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أمس، إن الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين، وستعمل على تحقيق تطلعاتهم، مؤكدا على أنها ستضم شخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية وقامات أكاديمية، بحسب وكالة أنباء تونس.

وأضاف المشيشي أن المرأة فرضت وجودها، وسيكون تمثيلها في الحكومة الجديدة على قدر تمثيلها في كل القطاعات.

وأعلنت النائبة التونسية، ليليا بالليل، استقالتها من حزب قلب تونس" بعد تعرضها لضغوط من أجل التصويت ضد سحب الثقة من رئيس البرلمان، زعيم حركة "النهضة" الإخواني، راشد الغنوشي.

وقالت ليليا في تدوينة نشرتها على "فيس بوك"، إنها تعرضت للضغط حتى تغير موقفها، لكنها صوتت لصالح سحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى أن تصويتها كان مرتبطا بقناعاتها وواجبها الوطني وحفاظا على أمانة الناخبين الذين منحوها الثقة.

وشهدت جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، مساء أمس الأول، مشاركة 133 نائبا، صوّت 97 منهم ضد بقاء الغنوشي في رئاسة مجلس النواب، وقدم 18 آخرون أوراقا ملغاة، وصوّت اثنان بأوراق بيضاء.

وأكدت رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسى، عقب الخروج من جلسة سحب الثقة، أن كتلة "النهضة" الإخوانية شاركت في عملية تزوير لإنقاذ رئيس البرلمان.

وأضافت موسى: "جهات معينة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى إزالة بعض الأوراق المعتمدة، التي كانت ستحدث الفارق في التصويت"، وتابعت: "الغنوشي بقى نتيجة خيانة".

وأكد رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجارالله، أمس، أن البرلمانية عبير موسى، تمكنت من إسقاط الإخواني، راشد الغنوشي، معنويا.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "الغنوشي ما زال على كرسي البرلمان، لكن حجمه تغير بعد تصويت 97 نائبا لإسقاطه، وسيرحل بعد أن عرف حجمه".