الصين توضح الهدف من إطلاق نظام ملاحي بديل لـ"جي بي إس"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، اليوم، إن صناعة الفضاء الصينية جزء مهم من جهود البشرية لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون في مجال الفضاء مع الدول الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف "بين"، في تصريح، تعليقا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن إطلاق نظام الملاحة الفضائي الصيني العالمي "بيدو3" يمثل جزءا من سعي الصين لتعزيز نفوذها في مجال التكنولوجيا الفائقة في الخارج، أن بكين ترغب في العمل مع الدول الأخرى لمواصلة دفع التبادلات والتعاون في مجال الفضاء، وتقاسم إنجازات تطوير تكنولوجيا الفضاء، وتقديم مساهمات إيجابية في تعزيز الحضارة الإنسانية والتقدم الاجتماعي، وكذلك بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل والانفتاح والتسامح والمساواة والمنفعة المشتركة.

واحتفلت الصين بإكمال نظام "بايدو" للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي يمكن أن ينافس نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي "جي بي إس" ويعزز بشكل كبير الأمن الصيني ونفوذها الجيوسياسي.

ودشن الرئيس الصيني "شي جين بينج"، النظام رسميا، في حفل أقيم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وجاء ذلك في أعقاب إعلان أن القمر الصناعي الخامس والخمسين والأخير الذي تم إطلاقه في 23 يونيو الماضي، بدأ العمل بعد الانتهاء من جميع الاختبارات.

والقمر الصناعي جزء من التكرار الثالث لنظام "بايدو" المعروف باسم "بي دي إس 3،" الذي بدأ في تقديم خدمات الملاحة في 2018 للدول المشاركة في مبادرة البنية التحتية مترامية الأطراف مع الصين "الحزام والطريق" إلى جانب دول أخرى.