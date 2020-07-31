رئيس الوزراء العراقي يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة وجهها للعراقيين: "أعلن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 6 من يونيو 2021"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد، على حد قوله.

كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.

وأطاحت هذه الاحتجاجات بعد شهرين من اندلاعها برئيس الحكومة السابقة، عادل عبد المهدي، ويتمتع البرلمان العراقي بصلاحيات واسعة، فهو الذي يصوت على اختيار رئيس الوزراء ورئيس البلاد.

وينص الدستور العراقي على أن العراقيين ينتخبون ممثليهم في البرلمان مرة واحدة كل أربع سنوات، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 329.