أيمن بهجت قمر يعلن عن "تحت تهديد السلاح" ببوستر غير رسمي

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" ببوستر غير رسمي.

وعلق قمر: "العمل القادم.. يا مسهل (بوستر غير رسمي) ضرب نار".

"تحت تهديد السلاح" من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور الأحداث في إطار تشويقي حول حادث يتعرض له البطل، ويقلب الأحداث رأسا على عقب؛ ليبحث البطل طوال الفيلم عن سبب الأزمة.