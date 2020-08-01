أحمد جمال يعلن موعد طرح "من غير مجاملة"

أعلن المطرب أحمد جمال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "من غير مجاملة".

وكتب جمال: "‏⁧‫من غير مجاملة" معادنا الساعة 2 ظهرا على يوتيوب.

وشوَّق جمال جمهوره منذ أيام عبر تويتر قائلا: "من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.