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أحمد جمال يعلن موعد طرح "من غير مجاملة": "هاتسمعوا حاجة مختلفة"

الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان وغناء أحمد جمال

كتب:

ياسمين محمود
01:19 ص | السبت 25 يوليو 2020
احمد جمال

احمد جمال

أعلن المطرب أحمد جمال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "من غير مجاملة".

وكتب المطرب الشاب "مساء الورد ‏استنوا أغنيتي الجديدة ⁧‫"من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.

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