صناع "يا بلدنا يا حلوة" يحتفلون بتخطي الكليب 2 مليون مشاهدة

احتفل صناع كليب "يا بلدنا يا حلوة" عبر السوشيال ميديا بتخطي الكليب 2 مليون مشاهدة، فعلق عزيز الشافعي ملحن الأغنية، عبر حسابه على تويتر قائلا: كليب "يا بلدنا يا حلوة" تخطى 2 مليون في يومين، ملحوظة هامة: جدير بالذكر أن ⁧‫يا بلدنا يا حلوة‬⁩ عدت الـ 8 ملايين على الفيس بوك في نفس الوقت، نرجع نكمل رقص بقى.

واحتفل أيضا شاعر الأغنية تامر حسين هو الآخر بتخطي الكليب 2 مليون مشاهدة عبر حسابه بتويتر مع الجمهور.

وطرح منذ يومين عمرو دياب كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة"، وهي أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان"، على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.