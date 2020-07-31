قميص عمرو دياب في كليب "يا بلدنا يا حلوة" بـ 42 جنيها استرلينيا

خطف قميص الفنان الكبير عمرو دياب، في كليب أغنية يا بلدنا يا حلوة التي طرحها منذ ساعات، انظار كل عشاقه ومتابعيه، وظلوا يبحثوا عن إمكانية شراء قميصه الجديد الذي يتماشي مع أجواء الصيف بألوانه الزرقاء والبيضاء.

في إطار البحث عن القميص توصل عدد من محبي الهضبة إلى ثمن ومنفذ شراء القميص، والذي وصل سعره عبر المتجر إلى 42 جنيه استرليني.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية، وشوراعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية، من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.

كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأشهر الماضية.