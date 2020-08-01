البنك الدولي يرصد تغيرات في قطاع الاتصالات المصري بسبب جائحة كورونا

تحدث البنك الدولي عن تأثر قطاع الاتصالات الإيجابي بجائحة فيروس كورونا المستجد حيث لم يعد القطاع يقتصر على التواصل التقليدي والبحث عن المعلومات، بل أصبح يشكل العمود الفقري لعملية استخدام البيانات والمحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل الأفراد والحكومات والشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل الذي وقع في معظم دول العالم.

ورصد البنك الدولي في تقريره المنشور عبر موقعه الرسمي، وضع قطاع الاتصالات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وضربت المثال ببعض الخدمات التي تم تقديمها في مصر مثل قيام الحكومة وشركات الاتصالات بتخفيف عبء شراء البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع والسماح لهم بالدفع بعد الاستهلاك وتغطية التكلفة الإضافية لزيادة الحصص الشهرية للمشتركين، وتأمين التطبيقات السحابية مجاناً للشركات مثلما حدث في (فودافون مصر) بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الحكومات المصرية والسعودية والفلسطينية قدمت الإنترنت مجانًا لأساتذة الجامعات وبطاقات SIM مجانية للطلاب للوصول إلى منصات التعلم عبر أجهزتهم.