تقرأ في "الوطن" غدا: البنك الدولي يشيد بـ"تنمية الصعيد"

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة.. البنك الدولي يشيد بـ"تنمية الصعيد".. وخطة لترفيق 4 مناطق صناعية جديدة في سوهاج وقنا.. الحكومة: 5 ملايين مواطن و4 آلاف شركة عدد المستفيدين من البرنامج.. ودراسة لتحسين مناخ الاستثمار في الوجه القبلي.

كما تقرأ.. الأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى.. الوزارة تنفي تحديد "الخطبة" بـ7 دقائق.

وتقرأ.. طوارئ في الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ"كورونا".. والنادي يطالب اتحاد الكرة بفاتورة علاج اللاعب.. ومصدر ينفي إصابة "أجابي" بالفيروس.. و"كاحل ربيعة" يتعافى.